13 марта 2024, 16:19
Нейробиолог Ключарев назвал лень главной причиной ухудшения памяти в старости
Ухудшение памяти в пожилом возрасте по большей части связано с такой простой причиной, как лень. Об этом «ФедералПресс» рассказал нейробиолог, ведущий исследователь Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Василий Ключарев.
По его словам, малоактивный образ жизни и нежелание тренировать мозг и давать ему дополнительную нагрузку приводят к нарушению когнитивных функций. Поэтому для сохранения памяти и ясного ума нужно следить за питанием, больше читать и гулять на свежем воздухе или заниматься спортом.
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«С научной точки зрения мы должны избавиться от одной привычки — привычки лениться. Примерно половина из нас столкнется с затруднением памяти с возрастом», — подчеркнул врач.
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