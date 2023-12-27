Здоровье 27 декабря 2023, 14:37 Нейробиолог Авена: ночные приступы голода указывают на сбой в эндокринной системе

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Некоторые люди испытывают неутолимое желание съесть что-нибудь перед сном. Такие внезапные приступы сигнализируют о нарушениях в работе эндокринной системы, рассказала американский нейробиолог Николь Авена, сообщил «ФедералПресс».

По словам эксперта, одной из причин желания съесть что-либо ночью становится резкий дефицит калорий. При жестких диетах организм не может насытиться в дневное время и ему не хватает ресурса, чтобы перейти к полноценному сну.

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Кроме того, внезапные ночные приступы голода могут возникать на фоне стресса. Так, многие люди предпочитают заедать проблемы на работе или в отношениях, добавила нейробиолог.