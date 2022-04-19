Неизвестный штамм гепатита обнаружили в нескольких странах

Острый гепатит неизвестного происхождения у детей выявили еще в двух странах, сообщили в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC). Заявление ведомства процитировал телеканал «Мир 24».

Новые случаи зафиксировали в Нидерландах и Дании. Точное количество детей, заразившихся новым типом гепатита в этих странах, пока неизвестно. Причина и источник заболевания также не сообщается.

Ранее вспышки нового типа гепатита произошли в Испании, Великобритании и Ирландии. Вирус также обнаружили у детей. При этом у детей не выявили другие типы гепатита. У части заболевших нашли коронавирус или аденовирус. Заразившимся детям было от трех до семи лет. Причина вспышки неизвестного типа гепатита в этих трех странах также не установлена.

Общее количество заболевших детей из Испании, Англии и Ирландии неизвестно. Однако РИА ФАН сообщило, что в Испании зафиксировано минимум три случая. У всех заразившихся неизвестным типом гепатита детей наблюдались желтуха, рвота и боль в животе. Один заболевший ребенок ждал трансплантацию печени.