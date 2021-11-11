Неизвестный пожертвовал 75 миллионов рублей на лечение ребенка со СМА в Лесосибирске

Неизвестный пожертвовал 75 миллионов рублей на спасение мальчика, больного СМА. Об анонимном благотворителе написал Ngs1.ru.

Мальчику из Лесосибирска идет второй год. О том, что у их сына СМА, родители узнали 9 марта.

Помочь ему мог только дорогостоящий препарат «Золгенсма», после укола которого болезнь должна прекратить свое развитие. Деньги на лекарство собирали семь месяцев, но огромной суммы не хватало, когда внезапно поступило анонимное зачисление.

«Когда я узнала, на всю квартиру закричала: „Ура! Ура!“ Я до сих пор не верю. Разве так бывает? Оказывается, бывает! Самое тяжелое и страшное позади, Илюша получит свой укол», — поделилась радостью мама мальчика.

Ранее директор фонда помощи больным СМА Ольга Германенко предложила создать единую базу пациентов с таким диагнозом из-за того, что больные часто очень подолгу не могут получить необходимые лекарства. Также стало известно, что в Санкт-Петербурге разработали первый в России проект по раннему выявлению этого генетического заболевания.