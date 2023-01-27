Здоровье 27 января 2023, 00:26 Неизвестная болезнь унесла жизни более 10 детей в Кот-д’Ивуаре Более 10 детей скончались от неизвестной болезни в Кот-д’Ивуаре Unsplash

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Более 10 детей в возрасте от года до восьми лет скончались в Кот-д’Ивуаре от неизвестной болезни. Все случаи заражения были зафиксированы за последние два месяца в одной из деревень центральной части африканской страны, сообщило AFP.

По словам председателя молодежного объединения деревни Кпо-Каханкро Пола Куасси, заболевшие дети впадали в оцепенение. Среди других симптомов болезни он назвал сильную рвоту.

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В Африке неоднократно выявляли смертельно опасные болезни, а также мутации вирусов. По словам медиков, этому способствует не только жаркий климат, но и местные традиции. Низкий уровень жизни населения также относят к причинам появления различных заболеваний.

Ранее доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков заявил, что пандемии выгодны фармацевтическим компаниям, которые обогащаются на продаже своих вакцин и препаратов. Эксперты не исключают появления других опасных для человека вирусов, как коронавирус.