Апатию назвали предвестником неизлечимых патологий

Люди зачастую не придают значения апатии, которая у многих ассоциируется с ленью. Специалисты считают такое состояние предвестником неизлечимых патологий.

Ассистент кафедры нормальной физиологии Университета имени Сеченова Яна Венерина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметила, что впавшему в апатию человеку не стоит тянуть с визитом к врачу.

«Апатия является предвестником нейродегенеративных процессов. Очень часто связана с гибелью нейронов и за счет этого дальше уже становится патологией», — пояснила она.

Чем раньше специалисты выявят проблему, тем лучше смогут поддержать человека — назначить необходимую терапию и «продлить период относительной стабильности». Выйти из состояния патологии, обратила внимание Венерина, нельзя.

К апатии, пояснила она, нельзя относиться как к «классическому русскому сплину, тоске». На самом деле при ней человек теряет интерес к жизни.

«У человека отсутствует мотивация к любой деятельности в принципе. Он не взаимодействует с родственниками, не проявляет по отношении к ним эмоции. У него отсутствует познавательная деятельность, он не хочет ничему учиться», — назвала признаки состояния Венерина.