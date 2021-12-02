Неизбежность появления «омикрона» в России объяснили в Роспотребнадзоре

Официально «омикрон»-штамм коронавируса не выявляли в России, но его появление в стране лишь вопрос времени. Об этом руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал «Интерфаксу».

Проникновение нового «омикрон»-штамма в Россию почти неминуемо произойдет, хотя пока этот вариант коронавируса в стране не выявляли.

«„Омикрон“ официально в РФ не выявлен, несмотря на масштабную работу по секвенированию геномов коронавируса. <…> В мире он уже официально обнаружен в 26 странах, и это число быстро изменяется, особых сомнений в том, что он будет найден и у нас — нет. Вопрос только — когда», — сказал Хафизов.

Проводится работа по тестированию на коронавирус людей, прибывающих из ряда стран. Все положительные образцы направляют на исследования генома вируса, отметил специалист. Для максимальной эффективности выявления «омикрона» в России уже сократили сроки на сам процесс исследования, признался Хафизов.

Вирусолог Сергей Нетесов ранее заявил, что «Спутник V» может быть эффективен против «омикрона».