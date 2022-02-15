Нефролог Виноградов посоветовал не злоупотреблять болеутоляющими из-за их влияния на почки

Заведующий консультативно-диагностического нефрологического отделения 52 ГКБ Владимир Виноградов предложил ввести рецепты на болеутоляющие препараты в связи с их негативным воздействием на некоторые органы. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Врач отметил, что чаще всего эти препараты поражают почки, при этом пациент может не заметить развития болезни из-за отсутствия симптомов.

«Очень большая группа — это те пациенты, которые постоянно принимают нестероидные противовоспалительные препараты по той или иной причине. Потому что они являются крайне нефротоксичными препаратами.У нас бесконтрольно продают лекарственные препараты. Конечно, они должны быть рецептурными и назначаться строго по назначению врача. Иногда даже достаточно ежедневного приема препарата в течение двух недель, чтобы почки были поражены. И пациент об этом не узнает, ничего болеть не будет. Только при анализах крови и мочи мы сможем это выявить», — предупредил специалист.

Врач также добавил, что пациенты с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца или заболеванием периферических артерий входят в группу риска поражения почек.