Нефролог Шилов объяснил россиянам, как избежать болезни почек

Около 850 миллионов людей по всему миру страдают заболеваниями, связанными с почками. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). О том, как избежать проблем с этим органом, рассказал «Невским новостям» заведующий кафедры нефрологии и гемодиализа Института профессионального образования, главный внештатный специалист Минздрава России Евгений Шилов.

По словам нефролога, сегодня почечная недостаточность считается болезнью цивилизации. Причем большинство людей подвержены риску этого заболевания именно из-за неправильного образа жизни.

«Избыточный вес, курение, злоупотребление лекарствами, а также диабет и гипертония — основные факторы появления почечной недостаточности. Также стоит отметить возраст пациента, который играет немаловажную роль в появлении недуга», — объяснил врач.

Нефролог отметил, что каждому человеку важно регулярно проходить медицинское обследование для собственного успокоения, а не ждать, когда организм начнет говорить о проблемах. В качестве профилактики нужно заниматься спортом, либо чаще выбираться на пешую прогулку. Также необходимо пересмотреть свой рацион питания в пользу более здорового.