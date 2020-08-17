Нефролог рассказал о вакцинации от COVID-19 среди людей с болезнью почек

Врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина рассказала о вакцинации от коронавируса среди людей с почечной недостаточностью.

По ее словам, предполагаемые осложнения из-за СОVID-19 в случае инфицирования человека с болезнью этого органа опаснее, чем побочные эффекты от прививки, информирует радио «Говорит Москва».

«Очень благоприятные отзывы об этой вакцине. Наши пациенты с почечной недостаточностью или с трансплантацией почки, или вообще с заболеваниями почек, они в серьезнейшей группе риска по осложненному течению коронавирусной инфекции», — уточнила медик.

Она подчеркнула, что заболевание у этих людей протекает непросто, часто появляются осложнения. Артюхина отметила, что, если вакцина будет введена в широкое использование, ее будет необходимо применять страдающим от почечной недостаточности. Перед этим нужно ознакомиться с противопоказаниями.

15 августа в нашей стране выпустили первую вакцину от коронавируса в мире. Препарат, который зарегистрирован под названием «Спутник V», был создан в Национальном центре имени Гамалеи. Директор учреждения Александр Гинцбург сообщил, что необходимое для нашей страны количество доз произведут в течение года.