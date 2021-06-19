Нефролог рассказал, как сохранить здоровье почек

Нефролог Евгений Шилов рассказал «Российской газете», какие действия можно предпринять, чтобы не иметь проблем с почками. Значение имеет питание и образ жизни.

В первую очередь почки перегружает избыток белка в пище. По словам врача, идеальная норма белка в день — один грамм на каждый килограмм веса.

«Люди потребляют в два раза больше мясных продуктов, особенно вторичного и третичного уровня переработки (колбасы и различные копчености, сосиски с высоким содержанием белка), которые напичканы животными жирами. Это ведет к атеросклерозу и проблемам с почками. <…> Белок очень нужен для физиологии человека, но нужно четко знать его норму», — подчеркнула он.

Слишком большое количество соли тоже наносит вред.

«Съедая продукты вторичной переработки, человек получает за день недельную физиологическую порцию соли. Дело в том, что в таких продуктах питания содержится скрытая соль, которая практически не ощущается на вкус», — рассказал Шилов.

Он порекомендовал придерживаться «средиземноморской диеты»: употреблять больше овощей, рыбы, фруктов, а также оливковое масло.

Также для здоровья почек полезна физическая активность, добавило ИА Nation News.