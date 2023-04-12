Здоровье 12 апреля 2023, 18:44 Нефролог Ломоносова рассказала, что серебряные ложки не делают воду полезной

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Распространенное мнение о том, что серебряная ложка в стакане делает воду более полезной — это миф. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала нефролог Елена Ломоносова.

Она отметила, что польза серебра для организма сильно преувеличена. Поэтому не стоит пытаться обеззаразить им воду.

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«Для того, чтобы произошла ионизация серебра, нужно прежде всего электричество. Обычное опускание ложки в стакан не приводит совершенно ни к какому эффекту. Даже нагревание воды не будет давать результата», — сказала Елена Ломоносова.

Она добавила также, что не поможет и прикладывание ложки к ране. Гораздо эффективнее будет применить антибактериальные средства.

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