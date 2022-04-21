Нефролог Коробкина рассказала, какие пищевые привычки способны спровоцировать камни в почках

Некоторые продукты и пищевые привычки способны спровоцировать появление камней в почках. Таким мнением поделилась нефролог Анна Коробкина. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам медика, не стоит злоупотреблять мясной пищей, наваристыми супами на кости, а также шпинатом и щавелем. Коробкина пояснила, что почки могут долго «молчать» о проблемах. Как правило, наличие камней обнаруживается в процессе обследования.

«Почки — терпеливый орган. Камни могут спонтанно выявить на УЗИ, если человек раз в год просто проходит диспансеризацию. До определенного размера с ними могут ничего не делать — просто наблюдать и соблюдать диету, не совсем строгую, зависящую от природы камней. Плюс в моче могут найти некий осадок, который является косвенным признаком нефролитиаза», — пояснила специалист.

Чтобы побороть проблемы с почками, врач посоветовала пить как можно больше жидкости. При этом на наличие болевого синдрома обычно влияют не размеры камней, а места их расположения. Для камней в мочеточнике характерны сильные боли.