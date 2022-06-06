Нефролог Иванова рассказала, какие фрукты вредны людям с больными почками

Людям с хронической почечной недостаточностью нужно ограничивать употребление ягод и фруктов, в которых в большом количестве содержится калий. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач-нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванова.

Она пояснила, что при нарушениях функции почек калий начинает накапливаться в организме, поскольку почки не справляются с тем, чтобы его выводить. Слишком высокий уровень калия в организме может нарушить работу сердца, поэтому людям с больными почками нельзя переедать ягод, фруктов и сухофруктов, в которых содержится это вещество.

«При высоком калии — больше шести — может происходить замедление работы сердца, сердце может остановиться. Это тот показатель, который очень важно контролировать у этих пациентов. Очень важно пациенту объяснить, зачем это нужно, почему мы ограничиваем продукты, в которых очень много калия: ягоды и фрукты, курага, чернослив, бананы. С ними нужно быть очень осторожными. Особенно в летний период не нужно переедать», — предупредила врач.