    14 мая 2020, 16:12

    Нефролог: группой особо высокого риска по COVID-19 являются люди с больными почками

    Артур Блянихов

    Главный нефролог Минздрава России Евгений Шилов предупредил, что люди с хроническими болезнями почек являются группой высокого риска заражения коронавирусом. Об этом сообщил «Царьград».
    Нефролог: группой особо высокого риска по COVID-19 являются люди с больными почками

    «Больные с ХБП являются группой особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания. Это связано с тем, что причиной ХБП являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19», — обратил внимание профессор.

    По его словам, больные с ХБП делятся на три группы. В первую входят люди, не нуждающиеся в заместительной почечной терапии. Ко второй относят людей с пересаженной почкой. В третьей — те, кто лечится с помощью диализа. Именно у них возникают сложности как при выявлении и лечении коронавируса, так и в организации профилактики заболевания.

    В свою очередь научный руководитель НИИ вакцин им. Мечникова Виталий Зверев пояснил, что есть в России для предотвращения эпидемии, и чего нет на Западе.

    «Может быть, там медицина и лучше, чем у нас, но там нет одного. Медицина и здравоохранение — это очень разные вещи. Там нет системы профилактики, нет нашего Роспотребнадзора», — заметил он.