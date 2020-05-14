Нефролог: группой особо высокого риска по COVID-19 являются люди с больными почками

«Больные с ХБП являются группой особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания. Это связано с тем, что причиной ХБП являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19», — обратил внимание профессор.

По его словам, больные с ХБП делятся на три группы. В первую входят люди, не нуждающиеся в заместительной почечной терапии. Ко второй относят людей с пересаженной почкой. В третьей — те, кто лечится с помощью диализа. Именно у них возникают сложности как при выявлении и лечении коронавируса, так и в организации профилактики заболевания.

В свою очередь научный руководитель НИИ вакцин им. Мечникова Виталий Зверев пояснил, что есть в России для предотвращения эпидемии, и чего нет на Западе.

«Может быть, там медицина и лучше, чем у нас, но там нет одного. Медицина и здравоохранение — это очень разные вещи. Там нет системы профилактики, нет нашего Роспотребнадзора», — заметил он.