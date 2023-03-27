Здоровье 27 марта 2023, 13:25 Нефролог Екатерина Русакова рассказала, чем опасен запущенный пиелонефрит

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Пиелонефрит — это серьезное инфекционно-воспалительное заболевание, которое может иметь опасные последствия. Об этом «Известиям» рассказала врач нефрологического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Екатерина Русакова.

Она напомнила, что пиелонефрит возникает при попадании агента на почку. Как правило это происходит через нижние мочевые пути. Больше подвержены заболеванию девочки и женщины, потому что у них шире уретра. При этом пиелонефритом болеют даже малыши.

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Заболевание сопровождается температурой выше 38 градусов, моча становится мутной и приобретает неприятный запах, появляются боли в пояснице. При возникновении этих симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу. Если пиелонефрит запустить, это может быть смертельно опасно. Возникает сепсис, а также есть риск потерять почку.

«Основа лечения заболевания — устранение причины. В первую очередь проводится ликвидация инфекционного агента с помощью антибактериальной терапии длительностью не менее 10–14 дней. Для более успешного лечения целесообразно назначать антибиотик в соответствии с результатами посева мочи», — сказала Екатерина Русакова.

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