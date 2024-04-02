Здоровье 02 апреля 2024, 14:14 Нефролог Ахуньянова предупредила, что пропуск завтрака приводит к застою желчи

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Завтрак — это самый важный прием пищи, если его пропускать, это может спровоцировать застой желчи. Об этом рассказала Lenta.ru нефролог и диетолог Регина Ахуньянова.

По ее словам, во время бодрствования нельзя делать разрыв между приемами пищи более шести часов. А запустить пищеварительную систему стоит вскоре после пробуждения, тут-то и помогает завтрак. В противном случае желчь застаивается, что может спровоцировать образование камней.

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«Если человек ест дважды в день, у него между приемами пищи образуются большие промежутки. И все это время желчный пузырь либо не работает, либо желчь оттекает по чуть-чуть, но полноценного адекватного сокращения, которое должно происходить каждые 3-4 часа, нет», — объяснила врач.

Как добавил сайт KP.RU, оптимальным для здоровой и правильной работы организма перерывом в приемах пищи стоит считать четыре часа.

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