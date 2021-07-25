Недосып может уменьшить эффект вакцинации и навредить иммунитету. Об этом предупредил завотделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

«Недостаток сна уменьшает эффект вакцинации. По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А», — сказал Полуэктов в интервью ТАСС.

По словам врача, есть большое количество исследований, доказывающих, что недосып существенно повышает риск инфицирования. Он подчеркнул, что между сном и иммунитетом есть прямая связь.

«Во время сна происходит укрепление, восстановление иммунитета. В частности, влияние идет на отдельные показатели иммунитета: например, при ограничении времени сна нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета», — пояснил Полуэктов.

Ранее американский эксперт, доктор философии Ребекка Роббинс рассказала, что у людей есть биологическая предрасположенность к дневному сну. Это доказывают проведенные исследования. Специалист отметила, что днем лучше всего спать с 14:00 до 16:00.