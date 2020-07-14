Недостаток сна провоцирует многие болезни: сомнолог назвал их

Первое, что необходимо сделать после завершения самоизоляции — восстановить режим сна. Так как во время карантина многие поздно ложились спать.

Эксперт советует перетерпеть дискомфорт пару дней, чтобы вернуться к привычному ритму жизни. Для восстановления режима сна он также рекомендует не употреблять кофеинсодержащие продукты и напитки за шесть часов до сна, заниматься спортом, на ужин есть что-то легкое, а постель использовать «только для сна и секса».

Бузунов рассказал, что есть не только люди совы и жаворонки, но и голуби. Последние могут приспособиться к любому режиму сна и бодрствования.

«В некоторых пределах менять свои биологические склонности возможно. Так, жаворонкам, чтобы ложиться позже, рекомендую принимать кофеинсодержащие напитки после обеда, последние часы перед сном проводить в ярко освещенном помещении, планировать на вторую половину дня физические нагрузки. Совам, напротив, рекомендованы кофеин и яркий свет в первой половине дня», — пояснил специалист.

По словам сомнолога, хронический недосып провоцирует развитие различных болезней, например, артериальную гипертонию, атеросклероз, опухоли, ишемические болезни сердца, болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, ожирение, нарушение менструальной функции у женщин.

Чтобы высыпаться летом, необходимо установить светоизолирующие шторы или надевать маску для сна. Тогда вы не будете просыпаться слишком рано.