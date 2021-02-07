Недельный прирост новых случаев коронавируса в России оказался минимальным с октября

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за неделю возросло всего лишь на 116 842. Это значение стало минимальным с середины октября.

В последний раз меньше заразившихся за семь дней в стране выявляли с 19 по 25 октября — тогда стало известно о 114 543 заразившихся, свидетельствуют данные оперштаба.

В Москве с 1 по 7 февраля подтвердили 13 652 новых случая. Неделей ранее было зафиксировано 16 946 заражений. Таким образом, прирост числа инфицированных в столице оказался наименее значительным с конца сентября.

Почувствовали себя лучше за последние семь дней 156 206 россиян. Доля уже вылечившихся пациентов неуклонно растет: если в прошлое воскресенье она составляла 85,7%, то на этой неделе уже 87,1%.

Число выздоравливающих уже почти две недели превышает количество выявляемых случаев, и количество болеющих на данный момент россиян стало сокращаться быстрее. За неделю это число уменьшилось сразу на 42 843 — до 434 410 — минимума с 9 ноября.

Смертность из-за новой коронавирусной инфекции также постепенно уменьшается: если с 25 по 31 января штаб сообщал о 3720 умерших, то 1 по 7 февраля — о 3479.