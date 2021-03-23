Недельные пороги заболеваемости ОРВИ оказались превышены в 9 регионах

Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оказались выше нормы в девяти российских регионах. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«С 15.03.2021 по 21.03.2021 по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом зарегистрировано в девяти субъектах России», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты подсчитали, что превышение эпидемических порогов среди взрослых зафиксировано в 16 субъектах России. Среди детей от трех до шести лет — в двух регионах. Среди тех, кому от семи до 14 лет, — еще в двух.

За неделю врачи обследовали более 11,5 тысячи пациентов с признаками ОРВИ. У 2,3% из них подтвердилась инфекция.

Тем временем во всем мире, в частности в России, продолжается борьба с эпидемией коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет в стране может сформироваться к лету или даже раньше. Она призвала людей, собирающихся в отпуск, делать прививку от коронавируса.