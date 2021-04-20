Недельные пороги заболеваемости ОРВИ оказались превышены в 6 регионах

В шести российских регионах специалисты Роспотребнадзора выявили превышения порога заболеваемости ОРВИ. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«В России на 15-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению превышен в шести субъектах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что среди детей возрастной группы от трех до шести лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в одном регионе, в возрасте 7–14 лет — в четырех субъектах РФ, среди людей старше 15 лет — в 16 регионах. Кроме того, превышение недельного порога заболеваемости в возрастной группе от ноля до двух лет в стране не зарегистрировано.

Также на 15-й неделе этого года среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие. За отчетную неделю в России выявили единичные случаи заражения вирусами гриппа В.

В конце марта Роспотребнадзор обнаружил превышение порога заболеваемости ОРВИ в девяти регионах России.