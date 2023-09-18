Эксклюзив 18 сентября 2023, 16:15 «Небольшой подъем». Альтштейн не исключил всплеск заражения коронавирусом на фоне появления «пиролы» Вирусолог Альтштейн: штамм «пирола» заразен, но летальных случаев с ним немного РИА «Новости»

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«Пирола» является одним из многих вариантов коронавируса. Бояться его сильно не стоит, хотя он действительно очень заразный. Не исключено, что осенью в России произойдет новая вспышка заболеваемости. Об этом заявил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «360».

«[„Пирола“] — это один из многочисленных вариантов, которые в 2023 году прошли один за другим. Он достаточно заразный, поэтому представляет интерес. За ним нужно наблюдать. Но сказать, что он чем-то значительно отличается от предыдущих вариантов — намного более опасный или заразный, — этого нет», — сказал он.

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По словам собеседника «360», при заражении именно этим вариантом человек может серьезно заболеть. Однако летальных случаев меньше, чем при других версиях коронавируса. Профессор при этом не исключил, что можно ждать всплеска заболеваемости осенью.

«Таких больших подъемов, какие были в начале этого года или в прошлом, мы больше не ожидаем. Небольшой подъем может быть», — добавил Альтштейн.

Он напомнил, что следует проходить вакцинацию.

«Благоразумно пожилым людям вакцинироваться», — подчеркнул вирусолог.

Собеседник «360» отметил, что российские вакцины защищают от тяжелого течения болезни или смерти. Однако отечественные препараты не очень сильны в том, чтобы противостоять именно заражению.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что новый вариант коронавируса «пирола» опаснее всем известного «омикрона». Все дело в его большей заразности.