Из-за коронавируса в Индии временно закрывают границы не только на въезд в страну, но и на выезд из нее. Сейчас там находится группа русских туристов. Одна из отдыхающих рассказала «360», что происходит и как они смогут вернуться домой.

Лидия Задорожная прилетела в Индию за день до закрытия границы для иностранцев — 12 марта. Вместе с некоторыми россиянами девушка выбрала для отдыха Гоа. Она рассказала, что прежде чем пройти на паспортный контроль, всех прилетевших отправили в отдельную очередь для измерения температуры.

«Весь самолет вышел, и из-за этого образовалась огромная очередь. Это все проходило не быстро. Но никакой паники или возмущений не было, потому что понимали — это вынужденная ситуация. Все прошло тихо и спокойно, и, в принципе, не так долго, как нам казалось», — рассказала россиянка «360».

Однако на этом сложности не закончились. Оказалось, что Индия планирует закрыть границы и на вылет из страны.

Поскольку мы прилетели чартером, нам надо улететь чартером. Соответственно, чартер пустой сюда не полетит, так как граница закрыта. Мы не знали вообще, как мы улетим отсюда. Через пару дней нам написал туроператор и сказал, что мы вылетаем 25-го числа вместо 22-го, так как это будет последний чартер. Если мы на нем не улетим, у нас не будет возможности отсюда уехать Лидия Задорожная.

Источник фото: телеканал «360»

Задорожная рассказала, что туроператор больше ничего не уточнил. Россияне не знают, что будет ждать их после возвращения в Москву.

«Мы не знаем, по приезде в Москву посадят ли нас на карантин, как это все будет происходить. Но в целом именно в Гоа, где мы сейчас находимся, никакой паники — все хорошо, люди отдыхают и получают удовольствие», — заключила Задорожная.

По последним данным, в Индии зафиксировали более 60 случаев заболевания коронавирусом. Чтобы остановить распространение нового типа инфекции, страна прекратила выдавать визы иностранцам. Визы тех туристов, которые успели получить их до запрета, приостановлены до 15 апреля.