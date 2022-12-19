Здоровье 19 декабря 2022, 08:00 Не упустить сосуд: раскрываем секреты долголетия freepik

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Приближаются новогодние праздники. Обильные застолья под звон бокалов добавят многим хорошего настроения. Но, к сожалению, не здоровья, которого все традиционно друг дугу желают. Излишества в еде и напитках, приправленные малоподвижным досугом у телевизора, ложатся тяжелым беременем на наш организм. Особенно страдают сосуды, от которых зависит функционирование всех основных жизненно важных систем организма. Разбираемся, как оказать им поддержку не только в период повышенной праздничной нагрузки, но и на протяжении всей жизни.

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Тревожные звоночки

Так устроен человек, что на «тревожные звоночки», которые посылает организм, мы реагируем далеко не всегда вовремя. Вот и с сосудами такая же история — до тех пор, пока человека ничего не беспокоит, о здоровье своих сосудов он тоже вряд ли беспокоится. Между тем, по статистике, болезни системы кровообращения традиционно занимают первое место в структуре смертности населения России. На них приходится почти 44% от числа всех смертей. Ежегодно в России от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 900 тысяч человек, в мире — около 17,5 миллионов.

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Здоровье на потоке

Какие нарушения приводят к опасным болезням и что же происходит с венами? Стенки всех кровеносных сосудов и капилляров внутри выстланы слоем уплощенных клеток, который называется эндотелий. Он обеспечивает процессы обмена между кровью и тканями организма. В нем также расположены специальные клапаны, которые с помощью икроножных мышц поднимают кровь от ног к сердцу (сами вены не способны сжиматься, чтобы двигать кровь вверх). Это своего рода ворота, которые открываются в одну сторону — к сердцу, и закрываются, не давая крови стечь вниз.

Эндотелий, по сути, является «самостоятельным» органом со своими функциями и «обязанностями» и точно так же, как и другие органы, может заболеть. При его повреждении стенки сосудов начинают терять свою прочность и эластичность, что может привести к развитию тяжелых заболеваний сосудов и сердца. К примеру, при варикозе работа клапанов нарушается и кровь застаивается в сосудах, поэтому вены расширяются и растягиваются, что становится заметным через кожу.

При таких нарушениях вены теряют свою эластичность и проступают бугорками на поверхности ног, рук, а капилляры видны мелкой сеткой. Но это не только доставляет много дискомфорта, но и может привести к развитию серьезных проблем с организмом. Со временем сосудистые нарушения могут стать причиной таких серьезных заболеваний, как тромбоз, варикоз, атеросклероз и гипертония.

Проблемы с кровеносными сосудами возникают не только из-за наследственной предрасположенности или в силу возраста. Они появляются у тех, кто испытывает много стресса, неправильно питается и употребляет много соли, имеет лишний вес, курит, злоупотребляет спиртным и ведет малоподвижный образ жизни. Среди факторов риска развития воспаления в сосудах — инфекции, в том числе коронавирусная. Поэтому сосудистые нарушения появляются у молодых людей и даже у детей.

Защита сосудов

«Видимые проблемы с венами и сосудами могут указывать на более серьезные заболевания, которые пациент пока не замечает. Тромбоз может появиться вследствие варикоза, а атеросклероз — при наличии гипертонии», — говорит заведующая кафедрой неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова, профессор Элла Соловьева. По ее словам, хронические заболевания вен остаются распространенной медицинской и социально-экономической проблемой. При этом актуальной остается проблема высокой степени сосуществования (коморбидности) подобных патологий с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причем сопутствующие патологии могут взаимно отягощать друг друга, говорится в статье в «Русском медицинском журнале», соавтором которой выступила профессор.

По словам Эллы Соловьевой, чтобы избежать развития опасных болезней и для поддержания сосудов необходимо принимать ангиопротекторы в составе комплексной терапии.

«Могу порекомендовать Ангионорм — лекарственный препарат с запатентованным составом. Он оказывает комплексное действие на работу сосудистой системы», — отмечает эксперт. По ее словам, препарат нужно применять курсом в течение трех недель, по одной таблетке три раза в день. Рекомендовано ознакомиться с инструкцией к препарату, а также проконсультироваться с врачом перед началом приема препарата, чтобы он подобрал необходимую продолжительность курса лечения.

Этот препарат имеет, как минимум, четыре ярко выраженных эффекта: укрепляет стенки сосудов, улучшает микроциркуляцию, снижает риск образования тромбов и помогает снизить воспаление. В его состав входят активные вещества из семян конского каштана, корней солодки, плодов боярышника и плодов шиповника.

Результаты клинических исследований показали, что препарат хорошо переносится пациентами, в том числе страдающими ишемической болезнью сердца и нарушениями мозгового кровообращения. Лекарство можно длительно и безопасно использовать в комплексной терапии при лечении как в больнице, так и на дому. Кроме того, препарат можно сочетать с другими лекарственными средствами: гиполипидемическими, противовоспалительными, болеутоляющими, антибиотиками, а также антикоагулянтами прямого и непрямого действия.

В любом случае необходимо внимательнее относиться к сигналам, которые посылает наш организм. Если вы сомневаетесь в здоровье ваших сосудов или просто о нем раньше не задумывались, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Советы врача и грамотная профилактика помогут избежать развития опасных заболеваний в будущем.