Врач рассказала, почему не стоит злоупотреблять жаропонижающими

По словам Саакян, жаропонижающие средства следует выбирать с осторожностью. Наиболее популярный аспирин имеет значимые побочные эффекты — особенно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Он может вызвать боли в животе, а также тошноту и рвоту. Детям аспирин вовсе не стоит принимать из-за риска развития тяжелого осложнения — синдрома Рея, который грозит серьезными повреждениями печени и мозга и может привести к летальному исходу.

Врач пояснила, что в домашней аптечке должны быть противопростудные, жаропонижающие, болеутоляющие, противовоспалительные (антигистаминные), а также успокоительные и дезинфицирующие лекарства.

Как сообщил «Царьград», специалистка также допустила наличие в аптечке средств от насморка и кашля, препараты от желудочно-кишечных расстройств и отравлений. Саакян напомнила, что любое лекарство следует применять строго по инструкции.