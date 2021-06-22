Диетологи рассказали, какое мороженое не стоит есть в жару

Мороженое — идеальный способ охладиться, когда на улице стоит жара. Но оказалось, что не все виды этого десерта пойдут на пользу в такую погоду, рассказала «Москва 24».

По словам диетолога Елены Соломатиной, не лучшим решением в жару является фруктовый лед. Несмотря на то, что в нем много воды, он также содержит большое количество сахара и добавок, которые усилят жажду.

«Фруктовый лед, как правило, делают с добавлением красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок. Фактически это замороженный сахарный сироп с добавками. Лучше его не брать», — пояснила диетолог.

Мороженое лучше выбирать не жирное. То есть, пломбиром, который является самым жирным видом мороженого, в жару лучше не злоупотреблять.

Соломатина посоветовала выбирать натуральный фруктовый или ягодный сорбет. А можно даже приготовить мороженое самостоятельно.

«Сорбет — это замороженный сок с мякотью, и лучше его делать в домашних условиях. Также дома можно сделать йогуртовое мороженое, которое тоже достаточно вкусное и низкокалорийное. Для этого в нежирный йогурт нужно добавить фруктовое или ягодное пюре и заморозить. Даже можно сделать глазурь: растопить шоколад, обмакнуть в него продукт и снова заморозить», — рассказала диетолог.

Но лучше всего охлаждаться не десертами, а прохладными напитками: зеленым чаем, морсом и компотами, добавили News.ru.