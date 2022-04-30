Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты не стоит есть натощак
Некоторые продукты не стоит употреблять на голодный желудок. Таким мнением поделилась диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
Специалист пояснила, что на голодный желудок не стоит пить воду с лимоном. Такой напиток может вызвать гастрит или воспаление уже существующей язвы. Кроме того, кофе с молоком также может быть вредным на голодный желудок.
«Не стоит пить на голодный желудок кофе, даже с молоком. Кофе — это достаточно агрессивный продукт, многие привыкли совмещать утреннюю чашку американо или капучино с сигаретой — это тоже вредно для желудка», — объяснила специалист.
Кроме того, продукты, которые содержат быстрые углеводы, также являются очень вредной едой для завтрака. Они способны повысить риск образования тромбов в будущем.