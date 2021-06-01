«Не соответствуют генетической памяти». Онищенко призвал запретить «мусорные» шоколадки и газировки

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить в России продукцию компаний Nestle, Mars и Coca-Cola, чтобы дети не питались этой «мусорной едой». Бывший главный санитарный врач России заявил об этом радиостанции «Говорит Москва».

Онищенко призвал возродить в России культуру питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами. По его мнению, сейчас она утрачена, а дети любят «мусорную еду» и уже чуть ли не с рождения «подсажены» на шоколадные батончики и картофель фри. В СМИ активно рекламируют такую еду, потому что получают за это огромные деньги, объяснил он.

Депутат указал, что такая еда — это тяжелое испытание для всего организма.

«Здесь нужно и ограничение рекламы, и запрещение определенных видов продуктов, хотя они и разрешены в обороте. Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти», — сказал Онищенко.

Парламентарий считает, что для этого нужна комплексная программа. Необходимо вести пропаганду здорового питания и развивать культуру питания в семье.

Материал о том, что швейцарская компания Nestle якобы признала, что большинство ее продуктов не соответствует определению здоровой пищи, ранее вышел в Financial Times. Издание сослалось на письмо, которое распространили среди топ-менеджеров компании в начале года.