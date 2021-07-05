Не привившихся сотрудников МГУ не пустят на работу

Сотрудников МГУ, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не допустят на работу с 5 июля. Об этом сообщил RT со ссылкой на руководство университета.

Это касается сотрудников, которые не переболели и не имеют противопоказаний, но не прошли вакцинацию. При этом сотрудники, которые получили первый компонент вакцины, приходить на работу смогут. В Медицинском научно-образовательном центре МГУ работают прививочные пункты для вакцинации сотрудников.