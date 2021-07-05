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    05 июля 2021, 16:12

    Не привившихся сотрудников МГУ не пустят на работу

    Полина Гребенщикова

    Сотрудников МГУ, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не допустят на работу с 5 июля. Об этом сообщил RT со ссылкой на руководство университета.

    Не привившихся сотрудников МГУ не пустят на работу

    Это касается сотрудников, которые не переболели и не имеют противопоказаний, но не прошли вакцинацию. При этом сотрудники, которые получили первый компонент вакцины, приходить на работу смогут.

    В Медицинском научно-образовательном центре МГУ работают прививочные пункты для вакцинации сотрудников.