Специалисты рассказали, какие средства не помогут в борьбе с растяжками

Многие женщины сталкиваются с проблемой растяжек на теле. Стараясь избавиться от них, женщины прибегают к различным и не всегда надеждым средствам. Дерматолог Анна Павлова рассказала, какие методы точно не помогут в борьбе с растяжками. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Одним из наиболее частых заблуждений является то, что от растяжек можно избавиться с помощью массажных щеток. Павлова предупредила, что массажные щетки не способны избавить тело от растяжек, сообщило РИА «Новости».

«Знаменитые рекламируемые блогерами сухие щетки не работают. Максимум, что вы сделаете, это улучшите микроциркуляцию и можете повредить поверхностный слой эпидермиса. Но значительно повлиять на строение дермы не получится», — заявила врач.

Она предупредила также, что избавиться от растяжек полностью практически невозможно. Однако привести кожу в порядок возможно с помощью мезотерапевтических и лазерных методик.

Врач объяснила, что растяжки появляются из-за изменений гормонального фона. Из-за этого выработка коллагена и эластина в дерме становится ниже, что и влияет на разрушение сетчатого слоя кожи.