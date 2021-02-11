Не переболевших COVID-19 россиян не спасет коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет формируется с ростом числа людей, в том или ином виде встретившихся с коронавирусом, переболевших или привитых. Однако он не сможет защитит тех, кто не был инфицирован и не будет по разным причинам вакцинироваться.

Об этом радио Sputnik сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть. И в зависимости от его исходного состояния может заболеть либо в легкой форме, либо в достаточно тяжелой форме коронавирусной инфекцией. Ждать, пока выработается коллективный иммунитет, имеет значение для планирования противоэпидемических мероприятий — сохранять или отменять ограничения», — отметил Болибок.

Полностью возможность заразиться не исчезла, заболеваемость все еще высока, поэтому не инфицированному ранее человеку нужно и дальше соблюдать личные меры безопасности. Однако для не переболевших и не привитых вряд ли появятся какие-то особые меры. Врач не взялся судить, как может измениться их общественно-социальный статус, но меры регулирования могут появиться.

«Например, прием на работу в определенные учреждения только если человек привит. Сейчас в детские дошкольные учреждения принимают людей, у которых есть прививка от дифтерии, от кори, проверяют, есть ли у них носительство бактериальных инфекций», — предположил Болибок.

Он не исключил, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, которые претендуют на определенные должности, но не переболели ковидом.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович была вакцинирована неназванным российским препаратом. Ее самочувствие нареканий не вызывает.