Не менее 1,5 млн россиян планируют привить от коронавируса в этом году

Ученый отметил, что никаких новых побочных эффектов препарата во время пострегистрационных исследований выявлено не было.

«На этот месяц план производства вакцины „Спутник V“ составляет порядка 200 тысяч доз. На декабрь — около 1,5 миллиона. А плато, на которое должна наша промышленность выйти, составляет около 5-6 миллионов доз в месяц», — сообщил Гинцбург.

Ранее он также подчеркнул, что вакцина не может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний и генетических изменений у человека.

«Если вакцину сделают правильно, этого никогда не случится, хотя бы по той простой причине, что вакцина сделана на основе аденовируса, который с человеком и нашими предками сосуществует 10-15 миллионов лет», — сказал он.

Гинцбург отметил, что за указанный срок иммунная система человека на популяционном уровне настолько адаптировалась к тем белкам аденовируса, которые покрывают «Спутник V», что воспринимают во многом ее как свою. А даже если это не так, то «никаких аутоиммунных процессов они вызвать не могут в принципе».