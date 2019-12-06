Медики сошлись во мнении, что лучший способ не стать жертвой алкоголя — не пить его. Но, если прием горячительных напитков неизбежен, специалисты предложили несколько важных правил.

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Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что так называемая норма конкретного человека зависит от индивидуального набора ферментов.

«Есть такой фермент алкогольдегидрогеназа, он есть в организме каждого человека, и чем его больше, тем человек может выпить больше», — объяснил врач.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун посоветовал каждому рассчитывать дозу для себя.

«Умеренность здесь главный принцип безопасности и благополучного исхода. Есть, конечно, количество выведения алкоголя: например, 50 миллилитров водки выводятся в течение часа, <…> таким образом, что алкогольное опьянение клинически незаметно. Только можно по запаху определить или по замерам алкометром. Опять же речь идет о среднем человеке весом около 70 килограмм», — рассказал Ковтун.

Его коллега Александр Магалиф напомнил о двух главных правилах: не пить на голодный желудок и не смешивать алкоголь разных видов. Кроме того, он посоветовал периодически выходить из-за стола на танцпол, чтобы физическая активность активировала процессы обмена веществ.

«В идеале — делать перерывы, не наедаться и сразу не набрасываться на алкоголь. Естественно, движение помогает лучше распределить не только алкоголь, но и калории», — процитировало Магалифа ИА Nation News.

Врач-диетолог Маргарита Королева также дала свой совет любителям отдыха с алкоголем. Она посоветовала внимательно отнестись к выбору закуски. по словам специалиста, важны продукты, содержащие клетчатку, а также источники белка и жиров.

«Растительная клетчатка позволяет не сразу всасываться, а замедлить процесс всасывания алкогольных калорий. Это могут быть овощи, зелень, зеленые салаты <…> Секреторная и ферментативная активность после клетчатки только повышается. Но если клетчатка будет смешана с источником белка, а также жиром в составе этих продуктов, то ситуация облегчается, потому что жировые и белковые компоненты надолго остаются в желудке», — объяснила диетолог.

Она отметила, что источником белка может стать жирное мясо, рыба или птица.

«Они должны поступать в организм вместе с алкоголем, для того чтобы снизить факторы риска по алкогольному отравлению», — отметила Королева.

По словам Лишина, утром после возлияний необходимо восполнить недостаток жидкости. Сделать это можно, например, водой с лимоном.