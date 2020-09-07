«Не было возможности проиграть в гонке». «Спутник V» тестируют уже 5 месяцев

«У некоторых вакцинированных мы проверяли наличие антител: их количество не падает. Но это небольшой срок. У себя я посмотрю количество антител и характер иммунного ответа после Нового года, готов буду вам тогда доложить», — сообщил он.

Академик также рассказал, что для полного цикла тестирования препарата нужно еще провести клиническое исследование, которое покажет продолжительность действия вакцины. Возможно, в этом уже будут участвовать добровольцы, согласившиеся на пострегистрационную фазу испытаний.

Гинцбург уверен, что уже сейчас можно говорить о сроках действия — около двух лет: именно столько времени клетки памяти сохраняют иммунный ответ.