«Не было возможности проиграть в гонке». «Спутник V» тестируют уже 5 месяцев
Представленная всему миру российская вакцина «Спутник V» находится в работе уже пять месяцев — впервые ее поставили людям еще в марте 2020 года. Об этом сообщил газете «Известия» директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«У некоторых вакцинированных мы проверяли наличие антител: их количество не падает. Но это небольшой срок. У себя я посмотрю количество антител и характер иммунного ответа после Нового года, готов буду вам тогда доложить», — сообщил он.
Академик также рассказал, что для полного цикла тестирования препарата нужно еще провести клиническое исследование, которое покажет продолжительность действия вакцины. Возможно, в этом уже будут участвовать добровольцы, согласившиеся на пострегистрационную фазу испытаний.
Гинцбург уверен, что уже сейчас можно говорить о сроках действия — около двух лет: именно столько времени клетки памяти сохраняют иммунный ответ.