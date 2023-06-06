Здоровье 06 июня 2023, 05:11 «Не более 14 порций в неделю». Зарубежные ученые нашли пользу в алкоголе Ученые из университетов Кембриджа и Сиднея нашли пользу в алкоголе Pxhere

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Несколько порций алкоголя в неделю могут снижать воспаления. К такому выводу пришли британские и австралийские ученые. Однако ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Специалисты из университетов Кембриджа и Сиднея изучили показатели крови 3101 британца. Они проверяли уровень С-реактивного белка. Его высокие значения говорят о воспалительных процессах в кровеносных сосудах, внутренних органах и тканях. Кроме того, при таких показателях у человека повышен риск сердечного приступа, инсульта, диабета второго типа или раковых болезней.

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Результаты сопоставили с количеством употребляемого этими людьми алкоголя. Ученые пришли к выводу, что этого белка меньше у тех, кто употребляет не больше 14 порций алкоголя в неделю. Это около шести кружек пива объемом 0,5 литра или 10 средних бокалов вина.

«Чрезмерное употребление алкоголя — причина серьезных заболеваний во всем мире», — предупредила ведущий автор исследования, доктор Рэйчел Висонтай.

Но по ее словам, низкий уровень употребления алкоголя «может быть полезен, когда речь заходит о воспалении».

Но в этом вопросе нужны дальнейшие исследования. Ученым необходимо установить, существует ли на самом деле причинно-следственная связь между алкоголем и уменьшением болей при воспалениях.

Нейросеть ранее собрала небольшую памятку из пяти пунктов, следуя которым можно обезопасить себя и не нарваться на поддельную алкогольную продукцию. В частности, обращать внимание следует на маркировку, цену и продавца.