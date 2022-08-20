Названы защищающие Россию от распространения оспы обезьян факторы

Число зараженных оспой обезьян в мире растет, а в России был выявлен лишь один заболевший. Сдерживать распространение вируса удается благодаря двум факторам, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

В беседе с радио Sputnik Малышев отметил, что в России хорошо работает санитарно-пропускная служба, которой помогает отсутствие большого количества перемещений за границу.

«В Европу самолеты не летают, в США не летают, друг к другу в гости люди не ездят, инфекцию не завозят. Санитарный кордон у нас крепкий», — отметил инфекционист.

В странах, где выявлены случаи заболевания оспой обезьян, без принятия строгих карантинных мер, есть риск дальнейшего распространения вируса, считает Малышев.

Он отметил, что в некоторых странах уже соблюдают строгий карантин. Вирус, по мнению инфекциониста, продолжит распространяться, пока везде этого не будет.

Кроме того, эпидемиологам нужно проводить тщательную работу с теми категориями населения, которые наиболее подвержены риску заражения. Также, по мнению врача, специалистам стоит изучить, могут ли домашние животные быть переносчиками оспы обезьян и заражать людей.

Тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему создали в технополисе «Москва».