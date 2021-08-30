Названы запрещенные перед прививкой от коронавируса продукты

Перед прививкой от коронавируса стоит отказаться от сладкого. При повышенном уровне сахара в крови вакцинация переносится тяжелее. Об этом радио Sputnik рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

«Сладкое — это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку», — объяснил врач.

По словам Харлова, уровень сахара могут также повысить продукты, которые содержат большое количество углеводов. К ним относятся каши, картофель и хлеб. Перед вакцинацией и после укола с осторожностью нужно отнестись к фруктам. Их количество в обычном рационе надо сократить в два раза. Собеседник подчеркнул, что особенно это касается бананов, винограда и дынь. Грейпфруты и лаймы, уверил Харлов, можно есть без опаски.

Врач также предостерег от появления в рационе непривычных продуктов и переедания. Ранее пищевые технологи и медики выяснили, что самое опасное сочетание продуктов для здоровья — это смесь сахара и жира. Такое питание формирует зависимость.