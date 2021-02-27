Названы заболевания, связанные с тяжелой формой COVID-19

Ученые обнаружили, что четыре заболевания могут влиять на тяжелое течение COVID-19. Речь идет об ожирении, гипертонии, диабете и сердечной недостаточности. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

Группа экспертов с помощью математического моделирования проанализировала, что часть госпитализаций в США можно было бы предотвратить, если бы люди не страдали от этих четырех заболеваний.

Ученые исследовали более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19, которые были проведены до 18 ноября 2020 года. 30% были связаны с ожирением, еще 26% — с гипертонией, 21% — с диабетом, 12% — с сердечной недостаточностью.

Выяснилось, что снижение уровня заболеваемости на 10% поспособствовало бы снижению количества госпитализаций на 11%.

Также фактором риска исследователи назвали возраст пациента. По их данным, в 8% случаев госпитализировали пациентов с диабетом в возрасте моложе 50 лет. Люди старше 65 лет попадали в больницу в 29% случаев.

Чаще всего с тяжелой формой COVID-19, связанной со всеми четырьмя болезнями, попадали афроамериканцы. У латиноамериканцев был самый высокий процент попадания в больницу с диабетом и ожирением. По словам, автора исследования Дариуша Мозаффаряна, больше всего от коронавируса страдают чернокожие и латиноамериканцы.