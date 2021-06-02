Названы заболевания, при которых нельзя пить квас

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, при каких заболеваниях человеку нельзя пить квас, сообщил телеканал «Звезда».

«В период обострения гастритов, панкреатитов и холециститов квас может вызывать спазмы и приводить к еще большему обострению. Людям, которые страдают рефлюксами, не подходит квас», — уточнил специалист.

По ее словам, из-за того, что напиток газированный рефлюксов будет больше. Помимо прочего, Дианова призвала пить только натуральный квас, в котором не очень много сахара. Лучше употреблять не более двух стаканов напитка в день.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский объяснил, горячей или холодной водой нужно утолять жажду. К холодной воде нужно относиться с осторожностью, ею не стоит запивать еду. Она замедляет процесс насыщения организма, из-за чего повышается риск переедания. В жару лучше отдать предпочтение теплым или даже горячим напиткам.

Бобровский рекомендует тем, кто желает уменьшить потребление чая и кофе с сахаром, заменить их простой горячей несладкой водой.