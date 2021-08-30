Названы заболевания, на которые может указывать головная боль

Головная боль может быть следствием обычной усталости, но иногда она указывает на развитие серьезных заболеваний. Врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии имени Н. Н. Блохина Екатерина Кобякова рассказала ИА Nation News, в каких случаях при головной боли необходимо пройти медицинский осмотр.

Например, непроходящая боль в голове может свидетельствовать о различных опухолях головного мозга. В таких случаях боль может сопровождаться тошнотой и рвотой, нарушается координация движений, походка становится шаткой, также могут возникнуть нарушения слуха и зрения. При таких симптомах необходимо срочно обратиться к специалисту.

Если головная боль долго не прекращается, обезболивающие препараты не помогают, а также наблюдается слабость в мышцах, апатия, головокружение — это может быть симптомом инсульта. В таком случае также нужно немедленно получить скорую помощь — счет идет на часы, пояснила Кобякова.