Названы вредные при COVID-19 продукты

Сами по себе продукты не влияют на тяжесть течения ковида. Состояние может ухудшиться на фоне излишеств и вредных пищевых привычек, которыми человек обзавелся в течение жизни. Однако во время болезни стоит отказаться от соли, сахара, мучного, газировки, колбасы и сосисок.

«Не сам продукт виноват, а те последствия, которые человек накапливает в течение жизни. Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19», — пояснила в разговоре с «Российской газетой» диетолог Екатерина Бурляева.

Она напомнила, что Роспотребнадзор вместе со специалистами ФИЦ питания и биотехнологии разработал специализированный рацион питания для заболевших ковидом и находящихся в изоляции. Специалисты рекомендуют отказаться от сладкого, соленого, мучного и жирного. Это поможет укрепить иммунитет.

Бурляева согласилась с рекомендациями ВОЗ по алкоголю во время пандемии. По ее словам, пить надо меньше не только, чтобы уберечься от COVID-19, но и чтобы снизить риск возникновения других опасных болезней.