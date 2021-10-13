Названы вред и польза хлеба

Диетолог Марина Макиша в разговоре с ИА Nation News рассказала, какой хлеб наиболее полезен, а от какого лучше отказаться. Впрочем, полностью отказываться от употребления хлеба специалист не считает нужным.

От хлеба из муки высшего сорта специалист порекомендовала отказаться. Он может поднимать уровень глюкозы в крови, что приводит к ожирению и диабету.

«Именно хлеб из муки высшего сорта нам в питании не нужен. Его нужно максимально ограничить. Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нем содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон. Такой хлеб содержит больше пользы. Важно помнить о количестве. За раз нельзя съедать больше 100 граммов хлеба. Это будет лишним для организма», — сказала врач.

Впрочем, полностью отказываться от хлеба не стоит — цельнозерновой хлеб содержит множество полезных веществ.

«Тем, у кого есть заболевания, связанные с аллергическими реакциями, стоит не есть его. Если кто-то не любит хлеб, то стоит включить в рацион цельнозерновые каши», — заключила Макиша.