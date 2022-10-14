Названы врачи, которых россияне посещают чаще всего | 360°

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Названы врачи, которых россияне посещают чаще всего

«Газета.ru»: россияне чаще всего посещают стоматологов и терапевтов

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Сервисы «Работа.ру» и СберЗдоровье провели опрос, который показал, что чаще всего россияне посещают стоматолога. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным сайта kp.ru, регулярное посещение зубного врача отметили 61% респондентов. На втором месте идут терапевт — 38% и невролог — 35%.

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Также 30% регулярно бывают на приеме у гинеколога. 25% часто ходят к кардиологу, 23% — к психологу, 22% — к гастроэнтерологу.

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