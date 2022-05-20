Названы возможные условия ужесточения мер против COVID-19 в России

Россияне продолжают активно заражаться COVID-19, однако теперь это заболевание стало похоже на ОРЗ. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. По его словам, сходство заключается как в массовом распространении заболевания, так и в сравнительно легком течении.

«Ситуация стала напоминать обычные проблемы с острыми респираторными заболеваниями. ОРЗ болеют много и легко, в основном все поправляются. С COVID-19 сейчас примерно та же история», — отметил врач.

Он также добавил, что большинство случаев заражения в России связано со штаммом «омикрон». Инфицированные выздоравливают примерно за пять дней.

По данным Минздрава, сейчас от COVID-19 в России лечатся около 100 тысяч человек. Однако основанием для принятия дополнительных противоэпидемических мер являются иные показатели. В частности, условием для ужесточения мер может стать рост числа госпитализированных и умерших в результате заражения коронавирусом.

«Сейчас смертность все ниже. Эти цифры можно легко отследить. Если мы увидим, что снова стало расти количество смертей от коронавируса, это будет сигналом, что пришел кто-то новый, и пора подумать, насколько это представляет реальную угрозу, подумать об ограничениях, возможно, вернуться к массовому тестированию», — отметил Хухрев.

При этом смысла проводить массово ПЦР-тестирование при широком распространении и легком течении заболевания он не увидел.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что исключать вероятность возникновения новой волны нельзя, поскольку «омикрон» по-прежнему продолжает атаковать.