Названы витамины, способные навредить организму при СOVID-19

Ученые обнаружили, что популярный витамин С и цинк могут нанести вред человеку, болеющему COVID-19. Информация об этом появилась на сайте телеканала CNN.

Доктор Эрин Мичос из Университета Джонса Хопкинса и доктор Мигель Кайнсос-Ачирика из больницы Houston Methodist провели исследование. Они разделили участников на две группы. Часть людей получали стандартное лечение от COVID-19, а часть испытуемых дополнительно принимали витамин С и цинк.

«В группах приема добавок было зарегистрировано больше побочных эффектов», — сообщили они.

Кроме того, при приеме этих витаминов может возникнуть тошнота, диарея и спазмы желудка, отметили ученые.

По словам экспертов, высокие дозы глюконата цинка и аскорбиновой кислоты не уменьшили симптомы коронавируса. Ученые продолжают проводить дополнительные исследования, чтобы выяснить, можно ли вылечить COVID-19 с помощью таких добавок, как витамины C, D и цинк.

Биолог ранее заявила, что людям, получившим вакцину, лучше продолжать носить маску, так как они могут быть бессимптомными разносчиками коронавируса. Ни одна из применяемых сейчас прививок не избавляет вакцинированного от необходимости носить средства защиты.