Названы витамины, которых не хватает каждому россиянину

Витаминов группы B по статистике не хватает практически всем россиянам, также есть проблемы с дефицитом витамина D — даже у тех, кто живет на юге. Об этом NEWS.ru рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков.

«Даже жителям города Сочи нужна адаптация витамина D. Это очень большой миф, по поводу того, что если ты на солнышке жаришься, то с витамином D у тебя все в порядке. Как показывает практика, даже если ты живешь в Сочи, у тебя наблюдается дефицит витамина D. Это если где-нибудь в Нигерии живешь — там возможно», — рассказал эндокринолог.

Он отметил, что угол падения луча солнца в наших широтах фактически не влияет на синтез витамина D. Он не видел ни одного человека на территории РФ с нормальным уровнем витамина D без дотации. Магний повсеместно нужен, витамин D нужен, практически у всех есть завал по группе витамина B. Цинк у многих просевший, хром, ванадий.

Врачи рекомендуют сдавать анализ крови раз в год, чтобы выявить дефициты.