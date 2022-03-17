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    17 марта 2022, 22:30

    Названы витамины, которых не хватает каждому россиянину

    Эндокринолог Поляков назвал витамины, которых не хватает каждому россиянину

    Полина Гребенщикова

    Витаминов группы B по статистике не хватает практически всем россиянам, также есть проблемы с дефицитом витамина D — даже у тех, кто живет на юге. Об этом NEWS.ru рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков.

    Названы витамины, которых не хватает каждому россиянину

    «Даже жителям города Сочи нужна адаптация витамина D. Это очень большой миф, по поводу того, что если ты на солнышке жаришься, то с витамином D у тебя все в порядке. Как показывает практика, даже если ты живешь в Сочи, у тебя наблюдается дефицит витамина D. Это если где-нибудь в Нигерии живешь — там возможно», — рассказал эндокринолог.

    Он отметил, что угол падения луча солнца в наших широтах фактически не влияет на синтез витамина D. Он не видел ни одного человека на территории РФ с нормальным уровнем витамина D без дотации. Магний повсеместно нужен, витамин D нужен, практически у всех есть завал по группе витамина B. Цинк у многих просевший, хром, ванадий.

    Врачи рекомендуют сдавать анализ крови раз в год, чтобы выявить дефициты.