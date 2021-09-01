Названы витамины, которые нужно употреблять школьникам осенью

Офтальмолог детской клиники «РЖД-Медицина» Наталья Орлова рассказала, что для школьников, которые после лета погружаются в новые обстоятельства, важно употреблять витамины и минералы для поддержания здоровья на должном уровне. По ее словам, нужно добавлять к пище железо, марганец, медь, а также другие витамины, передала «Вечерняя Москва».

«В этот период важны такие витамины, как А, С, Е, D3, В6, В12, фолиевая и пантотеновая кислоты, железо, марганец, медь. Необходимые витамины, минералы и другие важнейшие вещества ребенок в идеале должен получать вместе с пищей. Осенью еще много свежих и разнообразных овощей и фруктов, поэтому их нужно включать в рацион в любом виде», — добавила специалист.

Она отметила, что не все дети питаются разнообразно. Многие и вовсе не употребляют овощи и фрукты, предпочитая хлебобулочные изделия и мясо. Родителям необходимо позаботиться о том, чтобы пища у детей была максимально разнообразной. Если они наотрез отказываются есть различные блюда, необходимо давать им добавки в виде витаминов.