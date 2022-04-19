Названы витамины, которые необходимы худеющим

Эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Елена Островская заявила, что в случае применения быстрых диет человек может получить проблемы со здоровьем. Эксперт пояснила, что худеющему необходимо принимать некоторый набор витаминов. Об этом написала «Газета.ru».

«Любая ограниченная диета, приносящая быстрый результат, дефицитарна по макро- и микроэлементам, витаминам. Поэтому, чтобы сбросить лишний вес и безопасно привести себя в форму, нужно в первую очередь пройти элементарное обследование, которое поможет понять, есть ли какие-то причины набора веса и дефициты, которые нужно компенсировать», — сообщила врач.

Остройская порекомендовала принимать нутрицевтики, которые способствуют восполнению имеющихся дефицитов. Тем, кто не ест жирную пищу, она рекомендовала пить витамины А, D, E. Также незаменимы во время любой диеты дополнительные источники Омега-3 ПНЖК с высоким содержанием Омега-3.

Кроме того, врач обратила внимание на занятия спортом.

«Речь не об изнуряющих тренировках в спортзале, а о прогулках, в том числе велосипедных, и аэробных тренировках минимум 30 минут в день», — резюмировала она.