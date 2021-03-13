Названы вирусы, способные вызвать рак

Пока ученым известно о семи вирусах, которые могут привести к раку. Они всю жизнь находятся в человеческом организме, но к болезни приводят при определенных условиях. Об этом рассказала главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич.

«Сегодня известны семь вирусов, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать онко­заболевания. Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей», — рассказал он в интервью «АиФ».

Эксперт отметил, что, как правило, человек живет с этими вирусами всю жизнь. Более того, по его словам, никаких злокачественных заболеваний они не вызывают. Но к возникновению рака они могут привести только при определенных условиях.

Специалист добавил, что вирус гепатита B и С может привести к раку печени, вирус Эпштейна-Барр — к лимфоме Ходжкина, неходжкинской лимфоме, раку носоглотки, некоторые типы вируса папилломы человека — к раку шейки матки, рта, глотки, вирус герпеса человека восьмого типа — к саркоме Капоши, некоторым лимфомам. Помимо этого, Т-лимфотропный вирус человека может привести к Т-клеточному лейкозу и Т-клеточной лимфоме, а полиомавирус клеток Меркеля — к саркоме Меркеля.

При этом, если у больного все-таки возникает злокачественная опухоль, то это происходит не сразу после заражения вирусом, а после долгого латентного периода. Он может продолжаться от трех до 20 лет.

Ученые ранее рассказали, что регулярное употребление малины в разумных количествах может предотвратить развитие некоторых смертельных болезней.